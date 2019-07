Folk-Tanz mit live Musik in Blumenthal

Aichach : Schloss Blumenthal |

Folk-Tanz mit LIVE-Musik unter Anleitung für Paare und Singles, Vorkentnisse nicht erforderlich. Die Tänze sind lebendig, bereichernd, kommunikativ – und machen einfach Freude.



Die Vielfalt an traditioneller Tanzkultur reicht von fetzigen Gassen- und Kontratänzen, wie sie in England gerne getanzt werden, bis zu ruhigen Kreis- und Kettentänzen (z.B. Elsass oder Bretagne).







Termine: Freitag 30.8. ab 19 Uhr in der Galerie, danach monatlich weitere Termine. Nähere Infos unter: Biggi Häussler, Tel. 08251-8904-216, email biggi.haeussler@posteo.de







Jede/r ist willkommen – mit oder ohne Partner/in

Vorkenntnisse nicht erforderlich

Kosten: Ein paar Euro anteilig an der Raummiete

Treff am Gasthaus-Eingang