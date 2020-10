„Fensterwelten“ - Ausstellung des Fotoclubs Aichach im Rathaus

„Als Fenster wird im Bauwesen eine Lichtöffnung in einer Wand oder im Dach eines Bauwerkes, sowie dessen wind- und wetterdichter Verschluss bezeichnet.“ Diese prosaische Defintion auf Wikipedia gibt bei weitem nicht wieder, was Fenster alles sein können. Einen kleinen Eindruck von der Vielfalt und dem Gesaltunsgreichtum von Fenstern bietet eine neue Ausstellung im Aichacher Rathaus. 11 Mitglieder des Fotoclubs Aichach haben sich mit der Materie „Fenster“ auseinandergesetzt und zeigen ab 13. November Ergebnisse ihrer fotografischen Studie.

Was bei den alten Germanen einst mit einem „Windauge“ begann, entwickelte sich stetig weiter. Tierhäute oder Leinenstoff dienten als eine Art Fensterladen, als Schutz vor Wind und Kälte. Später galten die Fenster auch als Zeichen des Wohlstandes. In unserem modernen Alltag sieht man in einem Fenster eine Lichtquelle, achtet eher auf Sicherheit, auf Schallschutz und Energieeffizienz. Aber auch als Gestaltungselement kommt es nicht zu kurz. Zweck, verschiedenen Stilepochen und regionale Traditionen prägen noch heute das Aussehen unserer Fenster.Mitglieder des Fotoclubs waren mit ihrer Kamera unterwegs um Fenster abzulichten, kleine und große, alte und moderne, einfache und ungewöhnliche. Im Aichacher Rathaus sind nun einige dieser Fotos von Franz Achter, Heike Autenrieth, Joachim Feldmeier, Herbert Hanika, Erich „Husch“ Hoffman, Axel Janousch, Claudia Neumüller, Hans Peter, Erika Probst, Bruno Röske und Wolfgang Sellmeier zu sehen.Die Ausstellung im Rathaus Aichach (Stadtplatz 48) ist bis 8. Januar zu folgenden Öffnunsgzeiten zu sehen:Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.30 UhrMontag, Dienstag: 13.30 bis 16 UhrDonnerstag: 13.30 bis 18 UhrDer Eintritt ist frei.