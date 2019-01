Anzeige

Faschingstreiben in Aichach und großer Faschingsumzug in Griesbeckerzell

Mit gleich zwei Garden im Stadtgebiet wird Fasching in Aichach natürlich groß geschrieben. Neben den Bällen und Prunksitzungen haben die Aichacher, aber auch Gäste am Faschingssamstag, 2. März, auf dem Aichacher Stadtplatz die Gelegenheit, die Garden der Paartalia Aichach und von Zell ohne See mit ihren aktuellen Programmen zu bewundern. Zusätzlich sind noch befreundete Garden zu Gast.



Der Aichacher Stadtplatz verwandelt sich dazu in eine Faschingsmeile mit buntem Treiben und jeder Menge guter Stimmung. Neben viel Musik wird auch etwas für den kleinen Hunger und Durst angeboten.

In der 46. Saison wird es bei der Paartalia magisch: Zauberer, Wahrsagerinnen und Feen führen durch das Programm „Magic“ und wollen die Zuschauer verzaubern. "We like to Party" heißt es dagegen bei Zell ohne See – passend zum Jubiläum des Faschingsvereins, den es seit mittlerweile 60 Jahren gibt. Faschingsumzug in Griesbeckerzell Höhepunkt des Zeller Faschings ist ohne Zweifel der große Faschingsumzug, der sich heuer am Sonntag, 3. März, durch den Aichacher Stadtteil ziehen wird. Es ist der größte Umzug in der Region, bis zu 15.000 Besucher werden dazu erwartet. Beginn ist um 14 Uhr, gefeiert wird den ganzen Nachmittag.

