Erste Hilfe-Kurs am Kind in der Kinderkrippe Pusteblume

Krampanfälle, Atemwegsverlegungen, Vergiftungen … – unter der fachlichen Anleitung von Christoph Hiechinger von „Eltern als Retter“ wurden in gut 4 Stunden zahlreiche Notfallsituationen durchgespielt, die die Eltern und Erzieherinnen auf einen Ernstfall bestens vorbereiten sollen. Auch praktische Übungen wie die stabile Seitenlage und Wiederbelebungsmaßnahmen wurden trainiert. Zudem erklärte Herr Hiechinger den Eltern genau, wie sie bei kleinen und größeren Verletzungen, Wunden oder auch Verbrennungen schnell und richtig handeln.So konnten alle ihre Kenntnisse in Erster Hilfe und auch in Sachen Prävention auffrischen – eine rundum gelungene Veranstaltung.