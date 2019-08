Erfolgreiche Lesenacht

Aichach : Stadtbücherei |

Premiere der Lesenacht für Kinder

Im Rahmen des Aichacher Ferienpasses veranstaltete die Stadtbücherei am 2. August ihre erste Lesenacht für Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren. Schon zwei Tage nach Anmeldebeginn waren alle Plätze vergeben und die Warteliste lang. Pünktlich um 19.00 Uhr stürmten 16 Mädchen und Jungen die Bücherei. Mit Decken und Kissen bewaffnet machten sie sich auf die Suche nach einem geeigneten „Lagerplatz“ und der passenden Lektüre aus dem Buchbestand. Dann wurde gelesen, was das Zeug hält. Das Spieleangebot wurde ebenfalls genutzt, an dem sich die Mitarbeiter der Bücherei beteiligten und dabei fast immer das Nachsehen hatten. Die Kinder waren einfach besser. In der letzten Stunde stürzten sich alle auf das Ferienrätsel, das die Bücherei jedes Jahr zu Ferienbeginn veranstaltet und bei dem es etwas zu gewinnen gibt. Zu guter Letzt tollten die Kinder nochmal so richtig durch die Räumlichkeiten und dann standen auch schon die abholenden Eltern in der Tür. Die kleinen Leser waren sichtlich begeistert von dieser Lesenacht und fragten gleich nach einer Wiederholung. Die Leiterin der Stadtbücherei, Frau Susanne Lucas, und ihre Mitarbeiter versprachen, diesem Wunsch nachzukommen.Das Ferienrätsel kann jeder Interessierte in der Bücherei während der Öffnungszeiten abholen. Die Gewinnverlosung findet am 20. September um 15.30 Uhr nach der Vorlesestunde „Lesen lassen“ statt.