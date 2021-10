Einführungstage für das Ehrenamt als Familienpate

Aichach : Familienstützpunkt Aichach |

Der Familienstützpunkt sucht Familienpaten - Alltagsnahe Unterstützung für Familien



So bunt und vielfältig die unterschiedlichen Facetten eines Familienlebens sind, sind auch die alltäglichen Fragen und Sorgen. Der Familienstützpunkt Aichach ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Familien. In jeder Familie gibt es Phasen, in denen eine zusätzliche Unterstützung hilfreich ist. Besonders der Alltag mit Kindern hält besondere Herausforderungen bereit. Helfen können unsere Familienpaten. Ehrenamtliche, die Familien vor Ort einen Teil ihrer Zeit schenken. Für diese alltagsnahe Unterstützung sucht der Familienstützpunkt Freiwillige aus Aichach und der näheren Umgebung. Ein Familienpate hilft beispielsweise einem alleinerziehenden Elternteil, indem er regelmäßig mit den Kindern auf den Spielplatz geht, Grundschulkindern bei den Hausaufgaben über die Schultern schaut oder eine zugezogene Familie unterstützt, neue Kontakte in der neuen Heimat zu knüpfen. Bereits ein oder zwei Stunden in der Woche können für eine Familie eine echte Entlastung sein.



Die Einführungstage in das Ehrenamt als Familienpate starten am Freitag, den 12.11. um 13:00 Uhr.



Informationen für Interessierte gibt es bei Julia Baur vom Familienstützpunkt Aichach unter der Telefonnummer 08251/93465-16 oder per E-Mail an julia.baur@caritas-aichach-friedberg.de. Die aktuellen Angebote für Kindern und Eltern, unsere Vorträge und weitere Informationen zu den Familienpaten gibt es unter www.caritas-aichach-friedberg.de.