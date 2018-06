Dirty Dancing im Freiluftkino Aichach

Aichach : Cineplex Aichach |

Am Donnerstag, den 05. Juli zeigt das CINEPLEX Aichach im Freiluftkino den Welterfolg „Dirty Dancing“.

Einer der erfolgreichsten Musik- und Tanzfilme kehrt zurück auf die Kinoleinwand.



Ab 20 Uhr werden die Gäste bei einem Glas Sekt auf der Dachterrasse des Aichacher Kinos begrüßt. Der Film startet bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21:45 Uhr).



Inhalt: Es soll die Zeit ihres Lebens werden. Aber als die 17-jährige Frances Houseman im Sommer '63 mit ihrer Familie in die Ferien fährt, sieht alles anfangs eher nach einem langweiligen und spießigen Urlaub mit den Eltern aus. Zumindest so lange, bis sie den Tanzlehrer Johnny kennen lernt und mit ihm die Liebe. Denn während er ihr das Tanzen beibringt, zeigt sie ihm, wie wichtig es ist, immer an sich zu glauben. Und so ist ihr letzter gemeinsamer Tanz nicht nur das Ende der Saison. Es ist mehr.

Seit Mitte Juni bis Anfang September zeigt das CINEPLEX Aichach wieder jede Menge Filme unter freiem Himmel.



Ab den Sommerferien werden dann sogar täglich Filme im OpenAir-Kino gezeigt. Und der August verspricht zwei absolute Highlights: der nächste Teil der bayerischen Kriminal-Komödie mit dem Kult-Polizeiwachtmeister Eberhofer „Sauerkrautkoma“ und der zweite Teil von „Mamma Mia“.

Tickets und weitere Informationen über das Freiluftkino gibt es unter: www.cineplex.de/aichach in der Kategorie Filmreihen.