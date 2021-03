Die Medienzentrale – Partner der Schulen nicht nur in Pandemiezeiten

Der Verleih von Onlinemedien hat in den letzten Monaten eine enorme Steigerung erfahren. So schnellte die Klickrate im Jahr 2020 über 177% in die Höhe, verglichen mit 2019.Für den aktuellen Distanz- oder Wechselunterricht können Lehrerinnen und Lehrerinnen die Möglichkeit nutzen, einen ausgewählten Film einfach als Link per Email an die Schüler schicken. Hinweise findet man auf der Startseite des Verleihs. Zusätzlich können interaktive Arbeitshefte in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik genutzt werden, welche das papierlose Arbeiten optimieren und mit Filmsequenzen und Übungen samt Selbstkontrolle bestechen.Schülerinnen und Schülern, die noch Förderbedarf in der deutschen Sprache haben, bietet die Medienzentrale Sprachlernmaterial mit TING-Hörstift und Kopfhörer an. Damit kann ein Kind konzentriert und ohne andere zu stören arbeiten.„Bei uns wird jeder bedient“, lacht Andrea Schymura, denn „weiter entfernte Schulen können auf Wunsch einen kostenfreien Postversand nutzen.“Zusätzliche Informationen können bei Frau Schymura unter 08251 92 4815 oder medienzentrale@lra-aic-fdb.de eingeholt werden.Auch außerschulische Bildungsträger wie Vereine oder Pfarrämter des Landkreises können die Angebote der Medienzentrale nutzen.„Wir freuen uns nach wie vor auf weitere Bestellungen! Gerade in Zeiten des Lockdowns sind digitale Lernmethoden wichtig, um Stoff zu vermitteln und Schülern den Laptop oder das iPad als Arbeitsgerät vertraut zu machen. Auch der Spaß am Lernen soll damit natürlich nicht zu kurz kommen.“Kontakt:Am Plattenberg 1286551 AichachTel. 08251 92 4815Öffnungszeiten:Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 9.30 Uhr bis 14:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr (geschlossen während der bayerischen Schulferien)Bild: © Landratsamt Aichach-Friedberg, Teresa Wörle