Anzeige

Die 5. Jahreszeit in Aichach

Mit gleich zwei Garden im Stadtgebiet wird Fasching in Aichach natürlich großgeschrieben. Neben zahlreichen Prunksitzungen und Bällen wird am Faschingswochenende auch auf dem Stadtplatz und in Griesbeckerzell gefeiert. Die Paartalia entführt mit ihrem Programm „Spuren im Wüstensand“ in das Land der Pharaonen und die Mythologie der ägyptischen Gottheiten. "Walk of Fame" heißt es dagegen bei Zell ohne See – auf dem Programm stehen prominente Persönlichkeiten.

Seniorenfasching Davor jedoch lädt die Stadt Aichach zum Seniorengfasching ein. Egal, ob Jung oder Alt – am Sonntag, 9. Februar, können in der TSV-Turnhalle zur Musik der Tanzband „Swinging Dreams“ alle das Tanzbein schwingen. Höhepunkte des Nachmittages sind die Show-Auftritte der Faschingsgesellschaften „Paartalia“ und „Zell ohne See“.

Aichacher Bürgerinnen und Bürger, die 70 Jahre und älter sind, bekommen gegen Vorlage des Personalausweises einen Verzehrgutschein. Selbstverständlich sind auch jüngere Senioren willkommen. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind nicht möglich. Faschingstreiben in Aichach Alle Aichacher, aber auch Gäste aus dem Umland haben am Faschingssamstag, 22. Februar, auf dem Aichacher Stadtplatz die Gelegenheit, die Garden der Paartalia Aichach und von Zell ohne See mit ihren aktuellen Programmen zu bewundern. Zusätzlich sind noch befreundete Garden zu Gast.

Der Aichacher Stadtplatz verwandelt sich dazu in eine Faschingsmeile mit buntem Treiben und jeder Menge guter Stimmung. Neben viel Musik wird auch etwas für den kleinen Hunger und Durst angeboten. Faschingsumzug in Griesbeckerzell Höhepunkt des Zeller Faschings ist ohne Zweifel der große Faschingsumzug, der sich heuer am Sonntag, 23. Februar, durch den Aichacher Stadtteil ziehen wird. Es ist der größte Umzug in der Region, bis zu 15.000 Besucher werden dazu erwartet. Beginn ist um 14 Uhr, gefeiert wird den ganzen Nachmittag.

Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/902-0.

