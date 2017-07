Das Wittelsbacher Land begrüßt

Wer in das Wittelsbacher Land kommt, wird künftig an den Landkreisgrenzen von Schildern mit dem bekannten Logo begrüßt. Im Laufe des Sommers bringt der Wittelsbacher Land e.V. mit Unterstützung des Kreisbauhofs an insgesamt 85 Standorten das "Wittelsbacher Land"-Logo an, das Besucherinnen und Besucher willkommen heißt.

Hintergrund

In einigen bayerischen Regionen begrüßen seit Jahren an Landkreisgrenzen Schilder mit den jeweiligen Regionalmarken Besucherinnen und Besucher. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken beispielsweise übernimmt dies seit einiger Zeit das Logo "altmühlfranken". So entstand auch im Landkreis Aichach-Friedberg die Überlegung, an den bestehenden Landkreisschildern auch auf das Wittelsbacher Land hinzuweisen.Den Beinamen "Wittelsbacher Land" trägt der Landkreis seit knapp 2 Jahrzehnten, mit dem Ziel die früheren Landkreise Aichach und Friedberg unter einem Dach zusammenwachsen zu lassen, das auf die Historie hinweist und Identität schafft. Um diese Gemeinsamkeit auch optisch zu verdeutlichen, hat der Verein seit einigen Monaten zusammen mit dem Bauhof und dem Sachgebiet Verkehrswesen des Landratsamtes an der Idee von „Wittelsbacher Land-Schildern“ gefeilt – nun wird diese gemeinsam umgesetzt.Ganze 85 Standorte werden mit dem Schild versehen, künftig begrüßt das Wittelsbacher Land-Logo an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen sowie an übergreifenden Gemeindestraßen. Die Aktion soll auf die Region aufmerksam machen und Touristen ansprechen, aber auch die Identifikation mit dem Wittelsbacher Land selbst im Land-kreis stärken – eine der Hauptaufgaben des Wittelsbacher Land Vereins.Der Begriff „Wittelsbacher Land“ knüpft an die Geschichte der Region an. Die „Wiege Altbaierns“ ist auch die „Wiege der Wittelsbacher“. Die Wittelsbacher, die über 700 Jahre als Herzöge, Kurfürsten und Könige bayerische Geschichte prägten, hatten ihren Stammsitz in Oberwittelsbach bei Aichach. Der Ort gab dem Herrschergeschlecht somit seinen Namen.Der Begriff „Wittelsbacher Land“ selbst entstand Mitte der 90er Jahre durch den Vorschlag des damaligen Dasinger Bürgermeisters Matthias Feiger. Diese Idee wurde von den Bürgermeistern des Landkreises und dem damaligen Landrat Dr. Theo Körner aufgegriffen und in den Folgejahren vertieft und mit Leben erfüllt.