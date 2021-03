Bunte Ostereier in Aichach

Die Osteraktion der Stadt Aichach und der Aktionsgemeinschaft Aichach, kurz AGA, will dazu beitragen, dass in der Stadt wieder Leben herrscht – bunt und fröhlich für Jung und Alt. Dazu beitragen wollen auch die bunt geschmückten Rathausfenster. 14 Aichacher Kinderkrippen und -gärten sowie die Mittagsbetreuunjgen der Grundschulen haben die bunte Ostereier gemalt, die am und rund ums Rathaus dekoriert sind.Der Ostermarkt im Sisi-Schloss musste zwar leider ausfallen, doch ganz auf österliche Stimmung, außergewöhnliche Ostereier, handgefertigte Kerzen und Deko verzichten muss in Aichach niemand. Denn in einigen Geschäften gibt es Kreatives und Selbstgemachtes von Ausstellern des Ostermarktes zu kaufen.Das Angebot reicht von selbst gemachten Kerzen über handgefertigte Seifen aus Pflanzenölen bis hin zu Einkaufstaschen aus alter Feuerwehrkleidung.Aichachs Innenstadt ist also richtig bunt und österlich und lädt so garantiert zu einem Stadtbummel ein.