„Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn" am 12. Mai 2017 um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach

Jodelwahnsinn-Gründer Otto Göttler und seine Mitstreiterin Petra Amasreiter haben dafür den Allround-Musiker Wolfgang Neumann ins Team berufen. Er spielte bei den Meiers, mit Rudi Zapf und den Cubaboarischen und ist in der bayrischen Liedermacherszene seit Jahrzehnten innovativ dabei.Der Bairisch Diatonische Jodelwahnsinn kommt authentisch daher, bairisch-gradraus und anarchisch - kultiges Musikkabarett, mutterwitzig, aberwitzig, schlitzohrig!Karten an allen Eventim Vorverkaufsstellen. Restkarten an der Abendkasse.Aichach: Reisebüro Efinger, Fritz-Mayer-Straße 17, Telefon: 08251/87600Aichach: urlaubsoase.net, Bauerntanzgasse 1, Telefon: 08251/886550Aichach: Mayer Buch und Schreibwaren, Stadtplatz 36, Telefon: 08251/81121Friedberg: Buchhandlung Gerblinger, Ludwigstraße 18, Telefon: 0821/65074641Kissing: Zum Bleistift, Max-Planck-Straße 1, Telefon: 08233/7797987