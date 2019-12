AWO-Ortsverein Aichach lädt zur Weihnachtsfeier ein

Am 6. Dezember 2019 dürfen wir Sie herzlich zur Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt einladen. Dieses Jahr laden wir zu einem gemeinsamen Weihnachtsessen an festlich geschmückter Tafel ein. Wir freuen uns, bei geselliger Unterhaltung (mit Besuch aus dem Rathaus) auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Das Kommen des Nikolaus gehört mit dazu. Um 12.00 Uhr beim Reh-Restaurant / TSV in der Donauwörther Str. in Aichach. Für Mitglieder ist das Essen kostenlos. Auch Nichtmitglieder sind wieder herzlich willkommen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten: Kristina Kolb-Djoka Tel. 0157 57 082 461 oder 0821 870391.