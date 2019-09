Ausbildung der Aichacher Stadtführer abgeschlossen

Erster Bürgermeister Klaus Habermann bedankte sich bei der offiziellen Vorstellung der neuen Stadtführer für das große Engagement der ehrenamtlichen Dozenten, aber auch das Interesse und die Bereitschaft der Stadtführer, das erworbene Wissen künftig den Gästen von Aichach zu vermitteln. Gerade im Hinblick auf die Bayerische Landesausstellung 2020 sei Aichach in dieser Hinsicht nun bestens aufgestellt.Der vhs-Kurs „Stadtführer in Aichach werden“ ist Ende Juli nach rund zehn Monaten mit der letzten Probeführung erfolgreich zu Ende gegangen. Dazu gehörten zehn Abende, an denen heimatkundliche Fachleute eine geschichtliche Einführung, Stilkunde, aber auch konkret Wissenswertes über die Aichacher Sehenswürdigkeiten vermittelten. Als Dozenten wirkten ehrenamtlich mit: Prof. Dr. Wilhelm Liebhart aus Altomünster, Brigitte Neumaier, Gottfried Hecht, Stadtarchivar Christoph Lang, Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger und die beiden Stadtführer Heinz Neumaier und Konrad Cremer. Von diesen 28 Teilnehmern haben sich Ende Dezember 18 dazu entschieden, den Kurs weiter fortzusetzen, um Stadtführer zu werden. Für diese zwölf Frauen und sechs Männer ging es dann mit „Präsentation und Rhetorik“ sowie einem Erste Hilfe-Kurs weiter. Zum Abschluss mussten alle eine Probeführung absolvieren, mit der die Ausbildung erfolgreich beendet wurde. Die neuen Stadtführer in Aichach sind Sabine Dauber, Norbert Eibel, Ulrike Fischer-Mayerle, Daniela Götz, Franz Gutmann, Johann Hötschel, Monika Huber-Regau, Johanna Kensbock, Inge Kerscher, Irene Kögl-Knopp, Jutta Linzenkirchner, Stefan Mader, Kerstin Meßmer, Rita Rösele, Karl-Heinz Schindler, Ulrike Stephan-Arend, Gabriela Uhl und Erwin Vollmer.Gefragt nach ihrer Motivation, Stadtführer in Aichach zu werden, wurde vor allem deutlich, dass sich bei fast allen durch die Ausbildung ihr Blick auf Aichach geändert hat. Durch den Kurs habe sie Aichach schätzen gelernt, meinte Ulrike Stephan-Arend. Und Franz Gutmann berichtete, dass viele Aichacher bei den Führungen erstaunt seien, was es über Aichach alles zu erzählen gebe. Und Inge Kerscher ergänzte, dass sie durch die Führungen den Menschen Aichach näherbringen wolle.Die Stadtführer haben sich inzwischen auch zu einer Interessegemeinschaft zusammengeschlossen und sind als Ortsgruppe dem Bundesverband Deutscher Gästeführer (BVGD) beigetreten. Bei den Wahlen Ende Juli in Blumenthal wurde Ulrike Stephan-Arend als Vorsitzende, Irene Kögl-Knop als Stellvertreterin und Schriftführerin sowie Inge Kerscher als Kassiererin gewählt.Bereits im November wird es ein erstes Treffen der Stadtführer mit dem Haus der Bayerischen Geschichte geben. Bürgermeister Klaus Habermann gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die neuen Stadtführer im kommenden Jahr maßgeblich an den Führungen für die Landesausstellung beteiligt sein werden.