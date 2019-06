Aichacher Stadtfest mit Live-Musik und Open Air-Disco

Live-Musik, Disco, Kabarett und ein buntes Kinderprogramm – am 3. und 4. August verwandelt sich die Aichacher Innenstadt in einen großen Biergarten verwandelt und wird zur Musikbühne. Beim Stadtfest – dem Sommerevent für Aichach und Umgebung – verwöhnen über 60 Vereine und Gastronomen die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten und allerlei Getränken.

Kabarettfrühschoppen mit Stefan Otto

Am Unteren Stadtplatz ist ab 19.45 Uhr FENZL & Band mit dem neuen Programm „Mit scharfm Zett“ zu hören. Michael Fenzl, der Ex-Kontrabassist von „Django 3000“, bietet eine mitreißende Live-Performance in der für ihn typischen ungekünstelten Handschrift und wie bereits der Titel verrät – mit scharfm Zett! Anschließend legt auf der dortigen Bühne DJ Heiner auf.Am Oberen Stadtplatz rockt die Partyband S.O.S.. Seit 15 Jahren schon sorgen sie mit beliebten Party-Klassikern und zahlreichen aktuell-fetzigen Songs für gute Stimmung. Die sechs Profimusiker stehen mit voller Leidenschaft zusammen auf der Bühne und haben Spaß am Musizieren - und das überträgt sich aufs Publikum!In der Bauerntanzgasse ist das Mauerbacher Podium aufgebaut und bietet die bewährte Mischung aus Kleinkunst und Live-Musik. Und auch am Josefsplatz am Oberen Tor wird es die bekannte Musikmischung geben: Auf der Boandlbräu-Bühne wechselt sich Blasmusik mit Rockmusik ab.Am Schlossplatz und am Tandlmarkt bleibt es beim Konzept der Vorjahre: Auf der m-eins-Bühne am Schlossplatz ist Münchens Party-Act „Gerry & Gary“ zu Gast. Seit fast 20 Jahren musizieren die Frontsänger „Gerry & Gary“ mit ihrer Band „USED Underwear“. Mit Klassikern aus den 70’ern, Sounds aus den 80’ern, Beats aus den 90’ern und aktuellen Hits aus den Charts reißen sie ihr Publikum immer wieder mit. Und am Tandlmarkt baut Company Event und View Lounge wieder eine Shisha-Lounge mit über 100 Sitzplätzen und eine überdachte Tanzfläche auf, auf der drei Discjockeys die Besucher zum Tanzen bringen wollen.Auch für die Kleinen ist einiges geboten: Ab 17 Uhr findet am Tandlmarkt ein buntes Kinderprogramm mit Ballonmodellieren, Kinderschminken, Babyflug, einer Bungeetrampolin-Anlage, dem Schokozügle für Kinder und dem beliebten Wasserballbecken statt.Am Sonntag kann man das Stadtfest gemütlich beim Kabarettfrühshoppen von 10 bis 12 Uhr am Oberen Stadtplatz ausklingen lassen. Der Dingolfinger Kabarettist Stefan Otto steht seit fast 15 Jahre auf der Bühne. Sein neustes Werk ist zugleich auch Programm: „Ois dabei“ – Glanzstücke incl. Kraut & Ruam!“ So darf Otto´s Erlebnis mit dem Alleskönner Thermomix sowie „Der Bus vom Hofer“ auf keinen Fall fehlen. Mittlerweilen kennt sich der Anfang 30ger auch mit Junggesellenabschieden und Schwiegerväter bestens aus, so dass ihm der Stoff für neue Lieder nie ausgeht. Er setzt auf Alltägliches, in dem sich vielleicht der eine oder andere wiedererkennt. Seine Spezialitäten sind ganz klar die umgetexteten Lieder, die er geschickt in lustige und mitreißende Medley verpackt. Mit Gitarre, Keyboard und seiner Fuß-Rhythmusmaschine bringt er fetzige sowie ruhige Songs zum genussvollen Mitklatschen, Ablachen und Zuhören. Dazu gibt es Weißwürste und Bier von der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Aichach!Und auch am Oberen Tor beim Boandlbräu klingt der Sonntag ab 10 Uhr mit Blasmusik zum Weißwurst-Frühschoppen.Der Eintritt für das gesamte Wochenende ist frei!