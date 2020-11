Aichacher Ruheständler wandern rund um den Pöttmeser Gumppenberg

Aktiv bleiben wollen die Aichacher Ruheständler und erwanderten in Pöttmes das Gebiet rund um den Gumppenberg. Nach dem Empfang beim Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz, der den Teilnehmern einen kurzen Einblick in die Pöttmeser Ortsgeschichte und des Rathauses gab, genossen die Ruheständler an dem schönen Herbsttag die Aussicht an der Antonius-Kapelle. Marktgemeinderat Johann Steiger ergänzte die Führung auf dem Weg zum Gumppenberg mit interessanten Erläuterungen zur Region, zur Kapelle und zu den verschiedenen Gebäuden. Neumitglied Anton Hartwig stellte zudem einen Fahrdienst. Sichtlich zufrieden ließ man die Wanderung beim Ochsenwirt ausklingen.