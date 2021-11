Aichacher Christkindlmarkt findet nicht statt

Aichacher Advent mit Krippenweg

Bis zuletzt hatten die Organisatoren gehofft, durch alternative Konzepte unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen – beispielsweise Umsetzung der 2G-Regel in drei abgetrennten Gastroinseln – die Durchführung eines Christkindlmarktes im Innenstadtbereich und rund ums Aichacher Rathaus realisieren zu können. Lange Zeit waren nahezu alle Standbetreiber bereit, auch bei dezentralen Planungen dabei zu sein. Zudem war lange die Hoffnung da, dass sich die Inzidenzen wieder etwas abflachen und der Markt stattfinden kann. Nachdem sich die Corona-Situation in absehbarer Zeit wohl nicht entspannen wird, hat die Stadtverwaltung nun die Konsequenzen gezogen.Ein weiteres Jahr verzichten müssen die Besucher auch auf die tägliche Öffnung der Türchen des Rathausadventskalenders. Erfahrungsgemäß trifft dabei eine sehr große Anzahl Menschen dicht gedrängt vor dem Rathaus zusammen. Ein gut umsetzbares Konzept für eine vertretbare Durchführung der täglichen Öffnung konnte nicht gefunden werden. „Das ist natürlich sehr schade gerade für Familien mit Kindern, die immer wieder gerne gekommen sind, um den Nikolaus und Engelschar zu sehen“, bedauert Martina Baur, Leiterin des Info-Büros, auch diese Absage.Auf die Aichacher Innenstadt in adventlicher Stimmung muss deswegen nicht verzichtet werden. Die ersten Hütten für einen Krippenweg stehen bereits. Außerdem plant die Stadt drei Führungen für Kinder und Familien. Und auch Mitmachaktionen zum Aichacher Advent soll es wieder geben nach der positiven Resonanz im vergangenen Jahr. Details werden in den nächsten Tagen unter www.aichach.de/aichacher-advent veröffentlicht.