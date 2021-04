Aichacher Bürgerbroschüre neu aufgelegt

Die Neuauflage erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Verlag Wikom Media aus Olching. Neben der Anpassung an das neuen Format wurde die gesamt Broschüre komplett überarbeitet und aktualisiert. Neu sind zum Beispiel die Meilensteine der Stadtentwicklung oder die Standorte der Defibrillatoren im Stadtgebiet und den Stadtteilen. Ergänzt werden die Informationen durch Firmenporträts und Anzeigen. Entstanden ist so eine Bürgerbroschüre mit Magazincharakter. In diesem Sinne wird sie auch für die touristische Werbung eingesetzt werden.Sehr positiv dabei findet Bürgermeister Klaus Habermann die größere Schrift, die älteren Mitbürgern das Leben deutlich erleichtert. Die neue Bürgerbroschüre umfasst 88 Seiten und bietet v.a. Neubürgern einen umfassenden Überblick über die Stadt (Geschichte, Kultur, Wirtschaft, etc.), die Angebote der Stadtverwaltung, Gastronomie, Gesundheitswesen, etc.. Dazu gibt es erstmals ein Beiheft mit 20 Seiten. Darin finden sich die aktuellen Einwohnerzahlen, es werden der Stadtrat und seine Gremien vorgestellt, die wichtigsten Ansprechpartner für Anliegen der Bürger und außerdem die Aichacher Vereine aufgelistet. Wobei es dem Verlag wichtig ist zu betonen, dass alle Angaben datenschutzrechtlich überprüft wurden, veröffentlicht wurden nur freigegebene Kontaktdaten.Die kostenlose Bürgerbroschüre liegt in der Stadtverwaltung Aichach sowie in verschiedenen Firmen, Geschäften und Apotheken aus oder kann online als PDF abgerufen werden unter www.aichach.de/bürgerboschüre.