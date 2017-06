Wasserwacht Aichach im Baywatch Fieber

Die Wasserwacht Aichach hat den Kinostart des neuen Films “Baywatch” genutzt, um sich vorzustellen.

Dazu wurde ein Informationsstand aufgebaut und die Gäste des Cineplex Aichach hatten Gelegenheit, die echten Rettungsschwimmer hautnah kennen zu lernen. Interessierte konnten zum Beispiel durch mehrere Videosequenzen einen Einblick in die spannende Tätigkeit der Wasserwacht gewinnen.Besonders die jungen Gäste waren interessiert am Jugendtraining der Wasserwacht Aichach, das wöchentlich im Schwimmbad der Realschule Aichach stattfindet und zahlreiche begeisterte Kinder ab sechs Jahren anlockt. Und für alle, die ihre ersten Erfahrungen mit dem Wasser erst noch machen müssen, bietet die Wasserwacht Aichach ab Herbst wieder einen Kinder- und einen Erwachsenenschwimmkurs an.Nicht nur die vielen Bilder und Videos sorgten für Gesprächsstoff. Auch die mitgebrachten Rettungsmittel, wie zum Beispiel eine komplette Wasserretterausrüstung, das Einsatzfahrzeug und sogar das Rettungsboot, weckten das Interesse der Kinogäste. Als besonderes Schmankerl bot die Wasserwacht eine Fotoaktion an, bei der die Teilnehmer wahlweise an den Strand von Malibu gebeamt wurden oder vor einem Hai in Deckung gehen mussten. Die Ergebnisse können auf der Facebookseite der Wasserwacht Aichach bewundert werden.Passend dazu veröffentlichte die Wasserwacht Bayern unter dem Motto “Mach mit” einen Imagefilm, der in Kurzfassung vor dem Baywatchfilm im Kino gezeigt wird. Der Imagefilm wurde an mehreren Standorten in ganz Bayern gedreht und sogar ein Mitglied aus Aichach ist zu sehen.