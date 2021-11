Vorbilder im Straßenverkehr für insgesamt 100 Jahre unfallfreie Verkehrsteilnahme ausgezeichnet

Für 40jährige unfallfreie Verkehrsteilname ausgezeichnet wurde Josef Müller. Der gelernte Zimmerer und Staplerfahrer konnte seine Fahrleistung in Beruf und Privat ebenfalls ohne Unfall und Zwischenfälle absolvieren. Natürlich braucht man dazu auch das Quentchen Glück, wie beide Geehrte übereinstimmend feststellten.Diese vorbildliche Leistung über mehr als 100 Jahre unfallfreie Fahrt der Beiden, die somit Vorbild für viele Verkehrsteilnehmer wurden, würdigte Bürgermeister Klaus Habermann, der den bewährten Kraftfahrern für ihre vorbildliche Verkehrsteilnahme über so einen langen Zeitraum dankte und die Urkunden in seinem Amtszimmer überreichte. Die beiden Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Helmut Beck und Manfred Losinger, zugleich Stellvertreter des Landrats, verliehen die Anstecknadel „Goldenes Lorbeerblatt“ für Erwin Metzger und „„Gold mit Ehrenkranz“ für Josef Müller. Bürgermeister und KVW-Vorsitzende zollten Respekt und Anerkennung für diese Fahrleistung, „die nur möglich ist, wenn man rücksichtsvoll, mit entsprechender Vorsicht und vorausschauend unterwegs ist“.