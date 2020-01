Sicher unterwegs im Alter

KVW-Vorsitzender Helmut Beck bei der Programmumsetzung mehr als 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer darunter viele der Aichacher Senioren-Union im JVS-Schulungsraum begrüßen, denn es sein nicht selbstverständlich, dass sich Autofahrerinnen und Autofahrer mit dem Autofahren und den eigenen Fähigkeiten kritisch auseinandersetzen, so der Referent. Wenngleich älter werdende Menschen in vielen Lebenssituationen durch ihre Lebenserfahrung besser umgehen können, stellen sich doch Veränderungen ein, die das Altern begleiten. Auch ein Blick in die Unfallstatistik zeigt, dass das schlechtere Sehen gerade beim Einschätzen der Entfernungen, die Anforderungen an die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr und auch die nachlassende Reaktionsfähigkeit oder eine eingeschränkteBeweglichkeit oftmals unfallursächlich sind. „Das alles sind Veränderungen, auf die man sich einstellen muss“, versuchte Helmut Beck die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu sensibilisieren und appellierte an die Selbstkontrolle, um mobil zu bleiben. Verkehrssituationen und rechtliche Vorgaben in der Straßenverkehrsordnung führten zu einerangeregten Diskussion. www.kreisverkehrswacht-aichach-friedberg.de