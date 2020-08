Schupperticket - Einladung zur Jugendfeuerwehr Oberwittelsbach

Die für den kleinen Ortsteil Oberwittelsbach große Resonanz erfreute sowohl den beiden Jugendwartinnen Veronika Saliger und Isabel Burkhard, sowie den beiden Kommandanten Michael Trinkl und Martin Wörle. Ein Großteil der Teilnehmer will auch künftig in der Feuerwehr Oberwittelsbach aktiv mitwirken.Auch für die kommenden Jahre ist im Ortsteil Oberwittelsbach gut vorgesorgt. Weitere interessierte Nachwuchskräfte warten bereits auf ihren 12. Geburtstag, um in die Jugendfeuerwehr eintreten zu können. Nachwuchssorgen können damit im Ortsteil Oberwittelsbach erstmal eingedämmt werden.