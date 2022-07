Pöttmeser Schülerlotsen vertraten Landkreis beim Bezirksentscheid in Neu-Ulm

Einen großartigen Beitrag zur Schulwegsicherheit leisten die ehrenamtlichen Schülerlotsen, die ganzjährig im Umfeld der Schulen ihren wertvollen Dienst leisten. Beim jährlichen Wettbewerb der Landesverkehrswacht stellten sich jetzt die einzelnen Kreissieger den Herausforderungen des Bezirksentscheids in Neu-Ulm. Für diesen Entscheid auf schwäbischer Bezirksebene hatten sich die beiden Pöttmeser Schülerlotsen, die 15-Jährigen Kristina Dierle aus Grimolzhausen (Klasse 8a) und Leon Grosser aus Pertenau (Klasse 9a) als Landkreissieger qualifiziert und durften sich schon vor dem Start als Sieger fühlen. Begleitet und betreut von Verkehrserzieherin Carola Honisch von der Polizeiinspektion Aichach, stellten sich die beiden den anspruchsvollen Aufgaben beim Bezirkswettbewerb der schwäbischen Schülerlotsen der Verkehrswacht in Neu-Ulm. Zunächst mussten die Schülerlotsen in einer Theorieprüfung mit Fragen zu den Aufgaben eines Schülerlotsen, zum Straßenverkehr und zur Allgemeinbildung stellen. Anschließend schloss sich der Praxisteil mit Entfernungsschätzen mit Einschätzen der Geschwindigkeit bei einem herannahenden Kleinbus, eines Motorrads oder eines Autos sowie ein Reaktionstest an. Es hat zwar für die beiden Pöttmeser für das Siegertreppchen nicht gereicht, aber es war für alle Teilnehmer eine wertvolle Erfahrung und hat Spaß gemacht.