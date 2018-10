Neue Verkehrshelferinnen in Alsmoos-Petersdorf

Mit Schulbeginn fahren auch in Alsmoos wieder die Kinder mit dem Schulbus, übrigens dem sichersten Verkehrsmittel für den Schulweg, zu Schule. Das teilweise ungeduldige Warten und Verhalten der Kinder an der Haltestelle birgt oftmals unerwartete Gefahren. Vier Jahre lang sorgte in Alsmoos Sabine Mitterhuber für geordnete Verhältnisse an der Haltestelle. Nachdem dem Petersdorfer Bürgermeister Dietrich Binder die Sicherheit der Schulkinder sehr am Herzen liegt, unternahm er alle Anstrengungen, um Nachfolgerinnen zu finden. Junge Mütter haben sich jetzt zusammengefunden und werden an der vielbefahrenden Kreisstraße in Petersdorf als Verkehrshelferinnen im Einsatz sein. Im Petersdorfer Sitzungssaal durfte Bürgermeister Binder neben den ehrenamtlich Tätigen Mamas auch Verkehrserzieherin Carola Honisch von der Aichacher Polizei und den Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, Helmut Beck, begrüßen. Die Polizeioberkommissarin führte die neuen Verkehrshelfer in ihren künftigen Aufgabenbereich ein und erläuterte auch die rechtliche Situation. Für die Verkehrswacht hat der sichere Schulweg hohe Priorität und deswegen unterstützen wir, wie auch die Polizei, jede Initiative.so Helmut Beck. Damit man die ehrenamtlich engagierten Verkehrshelferinnen auch rechtzeitig und schon aus der Entfernung von den Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden, stattete die Verkehrswacht alle Mamis mit neon-gelben Jacken und Überwürfen aus. Oksana Winter, Joanna Jedrzejczyk, Alexandra Niedermeier, Jenny Gamperl und Lena Griebsch werden ab sofort als Verkehrshelferinnen für die Sicherheit der Schulkinder sorgen. Schulwegsicherheit funktioniert immer dann, wenn Eltern, Schule, Polizei, Verkehrswacht und Gemeinden zusammenstehen, waren sich alle Beteiligten einig. KVW-Vorsitzender Helmut Beck wurde nicht müde zu erklären, dass auch die Eltern für die Sicherheit ihrer Kinder sorgen müssen. Ein wichtiger Beitrag wäre und ist, dass sie dafür sorgen, dass die Erstklässler auf dem Schulweg die von der ADAC-Stiftung kostenfrei zur Verfügung gestellten Sicherheitswesten tragen.