Neu ausgebildete Schülerlotsen in Pöttmes und Kühbach sorgen für einen sicheren Schulweg

Erfreulich, dass sich an den verschiedenen Schulen immer wieder engagierte Schülerinnen und Schüler bereiterklären, mit ihrem Lotsendienst für eine sichere Querung auf dem Schulweg zu sorgen. Die Verkehrserzieherin der Aichacher Polizei, POK`in Carola Honisch durfte jetzt sechs neuen Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a an der Pöttmeser Mittelschule und sieben Mädchen und Buben der Grund- und Mittelschule Kühbach ausbilden und vorbereiten. Mit Cap, Sicherheitsweste und einer Schülerlotsenkelle, die die Kreisverkehrswacht zur Verfügung stellt, sorgen die jungen Verkehrsexpertinnen und -experten nun dafür, dass ihre Mitschüler der Grund- und Mittelschule sicher über die Straßen in die Schule kommen. Dabei gestaltet sich der Schülerlotsendienst oft gar nicht so einfach und man muss schon konzentriert bei der Sache sein, um auch den Überblick der „Elterntaxifahrten“ der Mamas und Papas zu behalten, die ihre Sprösslinge manchmal am liebsten bis vor die Schultür fahren möchten.