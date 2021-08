Landesverkehrswacht veranstaltet Seminar Schulwegtraining

Die Sicherheit auf dem Schulweg ist bei der Verkehrswacht seit jeher ein zentrales Anliegen. Um die einzelnen Verkehrswachten mit dem neuen LVW-Programm und Inhalten zum Schulwegtraining zu sensibilisieren und motivieren, fanden in den zurückliegenden Wochen mehrere Seminare in Bayern für interessiere Verkehrswacht statt, darunter auch in Friedberg-Wulfertshausen. LVW-Vizepräsident Peter Starnecker erläuterte die Lernziele und Module für den Unterricht im Kindergarten und in der Schule. Im Vordergrund standen dabei die Gehwegbenutzung, Überqueren der Straßen mit und ohne bauliche Querungshilfen, Verhalten am Zebrastreifen, die Benutzung der Ampelanlagen und möglicher Unterstützung mit Material und Medien. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, den Weg zur Schule möglichst sicher bewältigen zu können, so LVW-Vizepräsidentin Ursula Fendl. Nach den einzelnen Workshops gehen die Verkehrswachtmoderatoren jetzt gut vorbereitet an die Umsetzung.