Kreisverkehrswacht: Erfahrungsaustausch mit dem Präsidenten der Deutschen Verkehrswacht

Bei seinem Besuch in München nutzte Professor Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht die Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch mit Vertretern der Bayerischen Landesverkehrswacht und weiteren Vertretern der örtlichen Verkehrswachten, darunter auch die Vertreter der KVW Aichach-Friedberg. In einer lockeren Gesprächsrunde wurden aktuelle und verbandspolitische Themen besprochen. Bodewig schickte vorweg, dass die Corona-Pandemie für die örtlichen Verkehrswachten aber auch für die DVW eine sehr schwierige Zeit gewesen sei. „Jetzt müssen wir alle Kanäle mobilisiere, damit wir als Verkehrswachten wieder Tritt fassen und wieder sichtbar werden können“ und stellte die Wichtigkeit der Verkehrssicherheitsarbeit in den Vordergrund. Die DVW steht den Verkehrswachten als Partner und Unterstützer zur Seite. Die Vertreter der LVW und Kreisverkehrswachten aus Weilheim, Ebersberg, Berchtesgadener Land und Aichach-Friedberg konnten bei der Gelegenheit auch ihre Anliegen dem DVW-Präsidenten mit auf den Weg geben. Das Thema Digitalisierung und wie es damit auch nach der Pandemie weitergeht, stand immer wieder im Raum. Es entwickelte sich für alle Beteiligten eine sehr interessante Diskussion und DVW-Präsident Bodewig hatte sich sehr viele Notizen gemacht und viele Anregungen aus Bayern mit nach Berlin genommen.