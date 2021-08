Kreisverkehrswacht ehrt Siegerklassen des Verkehrsquiz

Coronabedingt war die Durchführung des traditionellen Verkehrsquiz der Kreisverkehrswacht für die 7. Klassen aller Landkreisschulen in diesem Schuljahr eine besondere Herausforderung. Den Umständen geschuldet wurde die Durchführung den einzelnen Schulen, dank Lehrer Robert Sturm, erstmals auch in einer Online-Version angeboten. Viele Klassen nutzten dieses Angebot und so konnten die Verantwortlichen der Verkehrswacht eine erfreuliche Bilanz ziehen. Insgesamt beteiligten sich mehr als 300 Schülerinnen und Schüler und befassten sich mit den ausgewählten Fragen zur Verkehrssicherheit der Radfahrer und als Verkehrsteilnehmer ganz allgemein. „Damit haben wir unser Ziel wieder erreicht“, wie Irmgard Miesl, Fachberaterin für Verkehrserziehung und Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht übereinstimmend erklärten, denn „wir wollen, dass sich die Siebtklässler mit den Verhaltensweisen und den rechtlichen Vorgaben der Straßenverkehrsordnung als Rad fahrende Verkehrsteilnehmer auseinandersetzen, um gerade Schulwegunfälle vermeiden zu können. „Dieses Quiz ergänzt auch die Unterrichtseinheiten zur Verkehrserziehung“, erklärte Schulamtsdirektorin Carola Zankl, bei der Siegerehrung und freute sich, dass sich trotz der Umstände mehr als 10 Schulen das Angebot der Kreisverkehrswacht umgesetzt haben. Unter den 16 teilnehmenden Klassen wurden die drei Erstplatzierten zur Siegerehrung an die Mittelschule Stätzling eingeladen, denn die Klasse 7a der Mittelschule Stätzling stellte in diesem Jahr die Siegerklasse. Platz 2 erreichte die Klasse 7a der Mittelschule Pöttmes und den dritten Platz teilten sich die Klasse 7c des Gymnasiums Mering und die Klasse 7a der Mittelschule Hollenbach. Mit einer kleinen Feierstunde würdigte man das tolle Engagement der Teilnehmerklassen. Im Beisein von Schulleiter Martin Enzinger, Schulamtsdirektorin Carola Zankl, Landratsstellvertreter und KVW-Vizevorstand Mandfred Losinger, den beiden Verkehrserzieherinnen der Polizei Friedberg, PHM`in Manuela Haack, der Polizei Aichach, POK`in Carola Honisch bekamen die Klassensprecher samt Lehrkraft von der Fachberaterin für Verkehrserziehung an den Grund- und Mittelschulen Irmgard Miesl und KVW-Vorsitzenden Helmut Beck die Urkunde samt Geldpreis ausgehändigt. Als beste Schulklasse in dem Wettbewerb 2021 zeichnete sich die Klasse 7a der Stätzlinger Mittelschule aus und die Schülerinnen und Schüler mit Klassensprecher Noah Jansen und Emma Kaner freuten sich mit Lehrerin Claudia Schmucker über den Geldpreis in Höhe von 300 Euro. Der zweite Platz mit 200 Euro ging an die Klasse 7a der Mittelschule Pöttmes mit Klassensprecherinnen Sonja Schäffer und Kristina Dierle samt Lehrerin Ingrid Hartel. Die Klasse 7c des Meringer Gymnasiums mit Klassensprecher Timo Steinheimer und Lilja Kast mit Lehrerin Stephanie Uhr teilten sich den 3. Platz mit der Klasse 7a der Mittelschule Hollenbach. Den Preis nahmen Klassensprecher Benedikt Reiner und Elias Reichhold mit Lehrer Robert Sturm von jeweils 150 Euro für die Klassenkasse entgegen.