Kinder im Straßenverkehr der Kreisverkehrswacht - ein voller Erfolg

„Wir durften auf dem großen Gelände der Jugendverkehrsschule Fahrradfahren“, freuten sich die vielen Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren, die sich nicht nur in der verkleinerten Verkehrswirklichkeit mit Kreuzung, Ampeln oder Kreisverkehr übten, sondern sich auf spielerische Weise mit weiteren Elementen der Verkehrssicherheit auseinandersetzen durften. Die Kreisverkehrswacht um Organisatorin Karen Distel haben nämlich ein interessantes Programm für die „Kinder im Straßenverkehr“ zusammengestellt und die Mädchen und Buben waren begeistert. So durften sie auf demFahrradsimulator fahren und konnten bei verschiedenen Tests erleben, was mit einer Melone passiert, wenn sie keinen Helm trägt und sich mit Verkehrszeichen beschäftigen. Neben viel Lob gab es zumAbschluss zur Belohnung noch den „Ferien-Sausi-Führerschein“ der Kreisverkehrswacht. Noch nie war die Nachfrage so groß, so dass mehrere Programmtage absoviert wurden, um die Kleinen zum richtigen Verkehrsverhalten zu schulen.