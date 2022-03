Der Stadthelm "Wittelsbacher Land" ist da...

Erwiesenermaßen kann das Risiko einer schweren Kopfverletzung beim Fahrradunfall durch durch das Tragen eines Helmes massiv reduziert werden. Deshalb versucht die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg mit verschiedenen präventiv wirkenden Aktionen, unter anderem auch mit dem Einsatz eines speziell für dieses Ziel entwickelten bectec-Helmtests, Überzeugungsarbeit zum freiwilligen Helmtragen zu leisten. In enger Kooperaton mit Zweirad Pfundmeir aus Friedberg ist jetzt rechtzeitig zu deren 100-jährigen Jubiläum der Stadthelm mit dem Schriftzug "Wittelsbacher Land" eingetroffen. KVW-Vorsitzender Helmut Beck hat über die Klinik für Neurologie im Unfallkrankenhaus Berlin die internationale Stiftung zur Prävention und Nachsorge von Kopfverletzungen "savemybrain" mit Sitz in der Fahrradstadt Münster dieses Präventionsprojekt "Stadthelm" kennengelernt und ist dankbar. Motiviert zur Umsetzung hat er mit Christine und Werner Pfundmeir spontane Unterstützung bekommen. Bei der Vorstellung des Stadthelmes "Wittelsbacher Land" war Landrat Dr. Klaus Metzger begeistert von der Aktion. "Sie trägt nicht nur zur Identitätsstiftung im Wittelsbacher Land bei, sondernunterstützt das großartige Engagement unserer Kreisverkehrsswacht, alleszu tun, um Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schützen.Das finanzielle Engagement des Landkreises ist hier bestens verortet", so der Landrat im Besein seines Stellvertreters Manfred Losinger. Der Verkauf des "Wittelsbacher-Land"-Stadthelmes kommt Kindern und Jugendlichen mit Kopfverletzungen zugute. Denn mit jedem verkauften Stadthelm geht eine Spende an den Bundesverband Kinderneurologie-Hilfe e.V. Wie Stiftungsvorsitzende Gertrud Wietholt von "savemybrain" erklärt, setzt sich die Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 2018 bundesweit für Kinder mit Hirnshädigungen nach Kopfverletzungen ein und ist dankbar, mit der Kreisverkehrswacht und Zweirad Pfundmeir auch im Landkreis Aichach-Friedberg einen Partner gefunden zu haben.