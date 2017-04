Das Rote Kreuz: Mit guten Argumenten Mitglieder gewinnen

Mehrere junge österreichische und deutsche Schüler und Studenten sind seit Montag im Landkreis Aichach-Friedberg unterwegs, um “mit guten Argumenten” neue Fördermitglieder zu gewinnen. Den Anfang der zweiwöchigen Werbeaktion machen die jungen Leute in der Stadt Friedberg.„Die finanzielle Hilfe unserer Bürgerinnen und Bürger ist eine unverzichtbare Unterstützung unserer Arbeit“, betont Kreisgeschäftsführer Robert Erdin. „Trotz der ehrenamtlichen Leistungen unserer zahlreichen aktiven Mitglieder reichen die Erlöse aus Spendenaktionen und Kostenerstattungen nicht aus, um unsere vielfältigen Dienstleistungen im Landkreis wie ambulante Pflege, Hausnotruf oder Ausbildung in erster Hilfe zu finanzieren. Um unsere Angebote wie bisher aufrecht erhalten zu können, sind wir auch auf unsere Förderer angewiesen" erläutert Erdin. Zur regelmäßigen finanziellen Unterstützung ihrer Dienstleistungen bittet das Rote Kreuz nun “an der Haustüre” um eine Fördermitgliedschaft.Die Werber, die intensiv auf ihre Tätigkeit vorbereitet wurden, tragen Rot-Kreuz-Bekleidung und können sich durch einen Dienstausweis sowie eine Vollmacht legitimieren. Die jungen Leute sind von 10.00 bis ca. 20.00 Uhr unterwegs und nehmen kein Bargeld an, sondern lassen auf dem mitgeführten mobilen Tablet-Gerät eine Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag unterschreiben. Dieser kommt direkt dem Kreisverband Aichach-Friedberg und somit auch den Bürgern des Landkreises zugute.Weitere Informationen rund um die Fördermitgliedschaft, z.B. zum Auslandsrückholdienst, beantwortet Ihnen gerne das Service-Center des Roten Kreuzes:  (08 21) 2 60 76-0.