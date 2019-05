Acht neue Rettungssanitäter für den Landkreis

Nach 520 Stunden Ausbildung, Rettungswachenpraktikum und Praktika in den Kliniken an der Paar in Friedberg und Aichach haben acht junge Rotkreuzler den Abschlusslehrgang für Rettungssanitäter mit anschließender zweitägiger Prüfung erfolgreich abgeschlossen.Die Teilnehmer können als Rettungssanitäter im Rettungsdienst und Krankentransport, im Katastrophenschutz oder als Fahrer eines Notarzteinsatzfahrzeuges eingesetzt werden. Für einige Kollegen stellt der Lehrgang den Einstieg ins Berufsleben dar, manche haben sich im Rahmen ihres Freiwilligendienstes im Rettungsdienst qualifiziert. „Wir sind stolz auf so viel Nachwuchs!“ erklärt Thomas Winter, Leiter Rettungsdienst beim BRK im Landkreis Aichach-Friedberg. „Eine Tätigkeit im Rettungsdienst erfordert ein sehr hohes Maß an Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, und ich bin froh, dass es junge Menschen gibt, die sich dieser anspruchsvollen Aufgabe gerne stellen.“