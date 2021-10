FUDI – der neue regionale Lieferdienst direkt vom Bauernhof

Diana Eberl und Michael Fuhrmann gründen Start-up

Affing

Man kann es sich wie einen Online-Hofladen auf Rädern vorstellen: den neuen Lieferdienst FUDI. Mit ihrem Start-up und dem Motto „Wir liefern Heimat“ möchten Diana Eberl und Michael Fuhrmann traditionelle Bauernhöfe, kleine Familienbetriebe und Start-ups aus der Region unterstützen.

Alle Produkte stammen von ausgewählten Lieferanten – die meisten davon aus der Region. Die Qualität der Lebensmittel ist hochwertig und die Auswahl an Obst, Gemüse, Backwaren und Milchprodukten ist groß. Die Lieferwege sind kurz und die Lagerzeiten minimal. Geliefert wird in einer Mehrwegkiste, direkt vor die Haustüre. Man muss sich künftig also keine Gedanken mehr um den Einkauf machen und spart sich viel Zeit.„Wir haben frisches und gesundes Gemüse - direkt vom Bauernhof. Unsere Mission ist es, noch mehr Bewusstsein für unsere heimischen Lebensmittel zu schaffen und es den Menschen leichter zu machen, regionale Produkte zu kaufen. Mit unserem FUDI Lebensmittel-Lieferdienst bringen wir all das in Zukunft direkt ins Haus“, so Diana Eberl. Regional bedeutet alles, was innerhalb von 150 Kilometern rund um Augsburg angebaut und produziert wird. Durch die ständige Verfügbarkeit von Lebensmitteln aus aller Welt geht der Bezug zu Herkunft und Saisonalität immer mehr verloren. „Wir holen die Nähe zu Nahrungsmitteln zurück. Weil wir viele unserer Produzenten persönlich kennen und genau wissen, was sie erzeugen: regionales Obst, regionales Gemüse, faire Milchprodukte, Eier. Und vor allem: ein gutes Gefühl.“Mit viel Liebe und Einsatz wurden alle Lieferanten persönlich ausgewählt. Viele Stunden und Tage vergingen in der Gründungsphase, um sie auszusuchen und anzufragen. Das Angebot sollte ausgewogen und regional sein. Es sollte hochwertig und frisch sein, aber auch rund um Augsburg angebaut und produziert werden. Die restlichen Produkte kommen direkt vom Hof, in den Wintermonaten auch aus Südeuropa. Bio-Qualität ist den Gründern sehr wichtig, bunte Siegel nicht. Viele Erzeuger bauen Obst und Gemüse von Natur aus ohne Zusatzstoffe und mit dem Einsatz von Nützlingen an. „Die meisten kennen wir persönlich. Dieses Vertrauen ist uns wichtiger als schillernde Zertifizierungen“, so Eberl und Fuhrmann.Über www.fudi-augsburg.de kann man seinen Warenkorb nach Lust und Laune befüllen. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro. Ab einem Wert von 40 Euro ist die Lieferung bis an die Haustüre kostenfrei. Es gibt keinen klassischen Paketdienst, sondern es wird alles selber ausgeliefert. Deshalb gibt es im Moment noch ein ausgesuchtes Gebiet. Geliefert wird jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag. Und zwar in das Augsburger Stadtgebiet und ins Umland nach Gersthofen, Neusäß, Stadtbergen, Bobingen, Wehringen, Königsbrunn, Oberottmarshausen, Merching, Mering, Kissing und Friedberg.Jede Bestellung wird am Tag der Lieferung frisch in eine Mehrwegkiste verpackt. Kühlprodukte werden in einer umweltfreundlichen Kühltasche inklusive wiederverwendbarer Kühlakkus verstaut. Wird eine Verpackung verwendet, dann aus Maisstärke oder Papier. Im Lager ist immer nur so viel frische Ware, die innerhalb weniger Tage verkauft werden kann. Das spart Müll und Ressourcen.ist das FU bei FUDI. Er ist leidenschaftlicher Hobbysportler und legt einen großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung. Als Berufspendler ist ihm das nicht immer leicht gefallen. Die Zeit für den Einkauf auf dem Markt ist unter der Woche knapp und die Auswahl nach Feierabend meist schlecht. Vielen seiner Bekannten geht das genauso. „Also habe ich gemeinsam mit meiner Partnerin Diana einen Lieferdienst für regional und nachhaltig erzeugte Lebensmittel gegründet: FUDI“, so der 30-jährige Augsburger.ist das DI bei FUDI. Ursprünglich kommt sie aus der Veranstaltungsbranche, inzwischen kümmert sie sich Vollzeit um das Start-up. „Ich bin in Haunswies aufgewachsen und ein echtes Dorfkind. Mein Opa hatte dort früher schon einen Bauernhof und hat seine Kartoffeln direkt an den Endkunden vermarket und mit dem Hausieren begonnen. Meine Eltern haben das Geschäft vor vielen Jahren übernommen und weitergeführt”, sagt die 27-Jährige. Heute vermarktet sie unter anderem die eigens angebauten Kartoffeln ihrer Eltern. Gesunde Ernährung, artgerechte Tierhaltung und auch Umweltschutz beschäftigten sie schon immer. Dort, wo sie aufgewachsen ist, gab es keinen Hochglanz-Supermarkt. „Dafür jede Menge ehrliche und hochwertige Lebensmittel direkt vom Erzeuger. Das hat mich geprägt. Mit unserem Lieferdienst FUDI möchte ich diese Werte wiederbeleben und an möglichst viele Menschen weitergeben. Lebensmittel aus unserer Region für unsere Region. Natürlich, transparent, fair und: direkt nach Hause geliefert.“Seit vier Jahren sind die beiden ein Paar. Die Idee zu FUDI hatten sie im Januar 2021 und zwei Monate später haben sie mit den konkreten Planungen begonnen. Seit Ende August ist ihr „Hofladen auf Rädern“ online. Man spürt: Beide sind mit Herzblut dabei. Diana Eberl steht zum Teil um 3 Uhr morgens auf und fährt verschiedene Stationen an, um ihre frischen Waren bei den Produzenten abzuholen.