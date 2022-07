2. Affinger Oldtimer-Treffen im Schlosshof

Affing : Schlosshof |

Das Oldtimertreffen der besonderen Art geht in die zweite Runde!



Ein Treffen für die ganze Familie!

Ein Oldtimertreffen, das von jungen Leuten organisiert wird welche allesamt die "historische" Altersmarke von 30 Jahren noch nicht überschritten haben. Kurios!

Nun ein paar Eckdaten zum Treffen und dem Programm:

-Keine speziellen Marken oder Fahrzeugtypen (PKW/Motorräder (bis BJ 1989) und Traktoren/Unimogs (bis BJ 1979))

-gerne willkommen sind auch Vereine mit traditionsreichen Fahrzeugen. Hierzu bitte Entsprechendes im Anmeldeformular angeben.

-Fahrzeugaufstellung ab 8:00 Uhr bis ca. 10:00 Uhr

-Fotoshooting von 8 bis 11 Uhr gegen eine Spende

-damit die Fahrerinnen und Fahrer auch in Zukunft stets wohlauf nach Hause kommen haben wir eine Fahrzeugsegnung organisiert

-Digitales Schwarzes Brett (Anmeldung über www.kljb-affing.de)

-musikalische Unterhaltung am Vormittag mit dem Blasorchester Lechhausen und am Nachmittag mit der Band Switch

-Getränke und Speisenverkauf im Stadl

-Unterhaltung für die Jüngsten

Um das Treffen möglichst gut vorbereiten zu können, würden wir uns über eine Anmeldung im Voraus sehr freuen. Anmeldung unter www.kljb-affing.de

Wir freuen uns mit Ihnen einen wunderbaren Tag mit historischen Fahrzeugen und vor traditionsreicher Kulisse verbringen zu dürfen!

Ihre

KLJB Affing e.V.