Die Vereinsgaststätte des TSV Mühlhausen feiert Jubiläum – feiern Sie mit!

Am 7. August 2021 findet die große Jubiläumsfeier der Vereinsgaststätte des TSV Mühlhausen statt, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Freuen Sie sich auf leckeres Essen, ein unterhaltsames Programm und stimmungsvolle Live-Musik. Die Familie Nitschke freut sich auf Ihr Kommen!



Gerfriedsliner Tänzer und Diablos rocken die Bühne



Für Unterhaltung sorgen ab 18 Uhr die Gerfriedsliner Tänzer: Seit 2015 rocken die Linedancer rund um Trainerin Irene Brucker regelmäßig die Bühnen in und um Gersthofen. Wie der Name schon verrät, haben sich die Gerfriedsliner Tänzer dem Line Dance verschrieben. Auch am 8. August wird die Gruppe wieder Schritte zum Besten gegeben, die sich in Reihen und Linien bei Musik zu bestimmten Tänzen formieren. Seien Sie gespannt!



Die musikalische Untermalung des Abends übernehmen die Diablos: Die 3-Mann-Band geht seit vielen Jahren in Königsbrunn und Umgebung Ihrer Leidenschaft nach: Musik machen, um anderen eine Freude zu bereiten und gute Laune zu verbreiten. Von "Aber dich gibt´s nur einmal für mich" bis "Wellerman", über Rock´n Roll, Country, Stimmungsmusik – von Bayrisch bis zum Rock – haben Diablos alles drauf und sorgen schon immer für teuflisch gute Stimmung.



Bei jedem Wetter



Stattfinden wird die Feier bei Regen wie bei Sonnenschein: Bei gutem Wetter wir außen bestuhlt, bei schlechtem Wetter werden die Gäste in den Gasträumen der Vereinsgaststätte untergebracht. Am Jubiläumstag erwartet Sie eine separate Speisekarte. So viel schon mal vorab: Unter anderem dürfen Sie sich auf Schnitzel und Hax’n freuen. Um garantiert einen Platz zu bekommen, bittet die Familie Nitschke, bereits im Vorfeld einen Tisch zu reservieren.



Zwei Jahre Vereinsgaststätte unter der Familie Nitschke



Schon zwei Jahre – seit dem 8. August 2019 – besteht die Vereinsgaststätte des TSV Mühlhausen nun der Führung der Familie Nitschke. Das Ehepaar Christine und Reinhard Nitschke setzt auf leckere bayerische Küche. Großen Wert legen die Nitschkes außerdem auf frisch zubereitete Speisen und Produkte aus der Region.



Dabei waren die letzten Jahre – wie für die meisten Gastronomen – nicht leicht. Doch dank des Mittagstischs To Go konnte sich die Familie auch in Zeiten von Corona über Wasser halten. Außerdem können sich Christine und Reinhard Nitschke über Gäste aus einem großen Umkreis freuen, besonders Handwerker nehmen das Mittagsangebot sehr gut an.



Christine und Reinhard Nitschke freuen sich, Sie am 7. August in der Vereinsgaststätte des TSV Mühlhausen begrüßen zu dürfen!