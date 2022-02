Zwischen Tanzen und Corona-Sorgen - so verbringt die Narrneusia den Fasching

Nach eineinhalb Jahren war es im September 2021 soweit. Die Kinder- und Jugendshowtanzgruppe und die Erwachsenen Showtanzgruppe der Narrneusia durften wieder mit dem Training für die neue Saison beginnen. Natürlich mussten die vorgegebenen Corona-Regeln eingehalten werden. Trotzdem waren die 12 Kinder und Jugendliche, sowie die 19 Tänzerinnen und Tänzer voller Motivation und Freude endlich wieder tanzen zu dürfen. Die Hoffnung, dass der Fasching 2022 stattfinden kann, war groß. Doch ein Restzweifel blieb. Statt wie üblich Anfang Juni, konnten wir erst im September mit dem Training starten. Wir haben uns an die Situation angepasst und eine etwas kürzere Show, als normal üblich, auf die Beine gestellt. Für den Fall, dass wenigstens ein bisschen Fasching stattfinden kann, wollten wir vorbereitet sein. Unser Motto 2022: „Back to Sunshine“. Das heißt: Sonne, gute Laune und jede Menge Glitzer.Der Faschingsstart am 11.11. hätte für uns nicht besser laufen können. Wir durften unseren Auftakt im Legoland Günzburg feiern und einen kleinen Ausschnitt aus unserer neuen Show zeigen. Nach so langer Zeit wieder auf der Bühne stehen und vor Publikum tanzen war für uns ein unbeschreibliches Gefühl.Nach diesem gelungenen Auftritt wurde fleißig weiter geschwitzt und trainiert.Und wir hatten Glück. Tatsächlich bekamen wir eine weitere Auftrittsanfrage. Die Prunksitzung der Lachatrapper bei Dornstadt war für uns ein absolutes Highlight. Wir waren alle nervös, freuten uns aber umso mehr endlich unsere ganze Show zeigen zu dürfen. Es war ein toller Abend und hat uns für ein paar Stunden das Faschingsgefühl zurückgebrachtDie Narrneusia feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Vereinsjubiläum. Leider kann das nicht so groß gefeiert werden, wie ursprünglich geplant. Wir alle versuchen aber das Beste aus der Situation zu machen und positiv zu bleiben. Die Kinder- und Jugendshowtanzgruppe und auch die Erwachsenen Showtanzgruppe werden, wenn alles läuft wie geplant, bald auf den Stadtfesten in Stadtbergen und Neusäß auf der Bühne stehen und ihre Shows zeigen.Wer uns für Showevents, Firmenevents, private oder Vereinsfeiern buchen will, kann sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns darauf!Und wir sind uns sicher: im Fasching 2023 sehen wir uns alle wieder!