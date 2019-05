Piet Zachert hat bei Volkslauf in Großburgwedel die Nase vorn ﻿

Insgesamt setzten sich um punkt 16:10 Uhr 102 Läuferinnen und Läufer etwas außerhalb des Schulzentrums Burgwedel Auf der Ramhorst in Bewegung. Auf dem Kraunskamp führte die Laufstrecke geradewegs über eine Autobahnbrücke über die A7 in die Feldmark. Die Ansage vom Team des Laufclubs Burgwedel, man sei doch weit von Adelheidsdorf angereist, verführte zum Schmunzeln – liegt Großburgwedel doch von den meisten Lauforten am nächsten zum Wohnort. Die Temperaturen spielten mit, beim Laufstart zeigte das Thermometer 12° Celsius an. „Es war richtig schön, wie uns die Kinder beim Zieleinlauf applaudiert haben“, schwärmte Simone Busch.Kurz vor dem Start auf der 5,75-Kilometer-Distanz hatten sich 149 Zehn-Kilometer-Läufer auf den Weg gemacht. Jonah Stolte ist hier besonders zu nennen, der mit 56:08 Minuten Erster in der Altersklasse MJ U18 wurde. Die Teamkollegen Carsten Laue (45:56 Min.) und Robert Kerlin (46:18 Min.) liefen auf dieser Distanz noch etwas schneller durchs Ziel. Eine schöne Überraschung gelang schließlich Hanna Busch, die mit 16:20 Minuten auf 2,8 Kilometern Zweite in ihrer Altersklasse (WJ U10) wurde.