Mira Apelt sahnt Pokal beim 14. Wettberger Volkslauf ab

Die Adelheidsdorfer Lauf-AG hat bereits zum neunten Mal in Folge an der schönen Laufveranstaltung des TuS Wettbergen teilgenommen. „Rund um die Kückenmühle“ lautet das Motto des Wettberger Volkslaufs, bei dem es durch eine schöne und abwechslungsreiche Wald- und Wiesenlandschaft unweit des hannoverschen Stadtteils Wettbergen geht. Diesmal fand der Lauf bei herbstkühlen Temperaturen statt. „Es ist richtig schön, durch die Felder und Wälder zu laufen“, freute sich Marion Suchy. „Das war eine sehr schöne Strecke.“ Suchy wurde mit 27:15 Minuten zweitschnellste Läuferin des Adelheidsdorfer Teams (91. in der Gesamtwertung).Gegen Mittag verließ ein glückliches Team den Bereich rund um den Sportplatz des TuS Wettbergen und trat den Heimweg an.