Marc Pauluhn ist Rekordläufer in Hannover

Eine leuchtend-orange City, Sambaklänge und tausende Läufer beim Run HAN-Nachtlauf Hannover haben die Nacht zum Tag gemacht. Der SportScheck RUN Hannover ist seit 17 Jahren fester Bestandteil des Sport-Veranstaltungs-Kalenders. Die Läufer aus Adelheidsdorfer Lauf-AG berühren immer wieder aufs Neue eine tolle Zuschauerkulisse und eine großartige Atmosphäre. „Es war ein sehr schöner Lauf“, waren sich die YoungStars der Adelheidsdorfer Lauf-AG Mira Apelt und Pia Mohwinkel einig. „Es machte großen Spaß, im Dunkeln zu laufen“, freuten sie sich.Der Nachtlauf hat wie in den vergangenen Jahren durch die gesamte hannoversche Innenstadt geführt, vorbei an den bekannten Sehenswürdigkeiten, wie Hauptbahnhof, Marktkirche und Kröpcke. Über 6000 Sportler waren an diesem Tag auf den Beinen. Im Ziel gab es ein riesiges Angebot an Getränken und Esswaren, die Zeiten waren bereits unmittelbar nach dem Lauf online abrufbar.