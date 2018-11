Linus Heins wird mit persönlicher Bestzeit schnellster Adelheidsdorfer beim Hermann-Löns-Park-Lauf

Die Adelheidsdorfer Lauf-AG nimmt bereits seit 2012 am Hermann-Löns-Park-Lauf teil. Damals liefen die Kinder des Teams noch 1,5 Kilometer, was aber doch den meisten als viel zu wenig erschien. Gewohnt stark präsentierte sich das Laufteam diesmal mit 18 Sportlern. Und für den Lauf selbst herrschten sehr angenehme Bedingungen, wenn man das Wetter und die Wege betrachtet. „Es war ein superschöner Lauf“, sagte Claudia Zachert. „Es war schön, mit einem so großen Teilnehmerfeld zu starten.“ Für den Rundkurs hatte sich der Veranstalter, der Turn-Klubb Hannover, auch in diesem Jahr entschieden, auf die befestigten Wege im Lönspark auszuweichen.