Lara-Malin Blazek zeigt sich in Topform beim Wettberger Volkslauf

Die Adelheidsdorfer Lauf-AG hat bereits zum siebten Mal in Folge an der schönen Laufveranstaltung des TuS Wettbergen teilgenommen. „Rund um die Kückenmühle“ lautet das Motto des Wettberger Volkslaufs, bei dem es durch eine schöne und abwechslungsreiche Wald- und Wiesenlandschaft unweit des hannoverschen Stadtteils Wettbergen geht. Diesmal fand der Lauf bei sommerlichen Temperaturen im Sonnenschein statt. „Ein schöner Sonntags-Lauf“, freute sich Manuela Kiehne. Und auch Hinnerk Gaus war sehr zufrieden. „Das war ein super Lauf, der gegen Ende auch recht anstrengend wurde“, sagte er.Zweitschnellste Läuferin des Adelheidsdorfer Teams wurde Marion Suchy, die anschließend auch den 10-Kilometer-Lauf meisterte, mit 28:48 Minuten (91. in der Gesamtwertung), Dritter Hinnerk Gaus mit 29:00 Minuten (94. Platz).