Jonah Stolte ist schnellster Adelheidsdorfer beim Hermann-Löns-Park-Lauf

Die Adelheidsdorfer Lauf-AG nimmt bereits seit 2012 am Hermann-Löns-Park-Lauf in Hannover-Kirchrode teil. Damals liefen die Kinder des Teams noch 1,5 Kilometer, was aber doch den meisten als viel zu wenig erschien. Gewohnt stark präsentierte sich die Lauf-AG diesmal mit 13 Sportlern, von denen zwei, Marion Suchy und Axel Kiehne, die 10-Kilometer-Strecke bewältigten. Frühmorgens zeigte das Thermometer noch einen Grad, aber beim ersten Start um 11 Uhr war es dann schon angenehmer. „Es war eine schöne Strecke. Ich habe mich gefreut, wieder mit so vielen Menschen zu laufen“, sagte Claudia Zachert. Dieter Stratmann war ebenfalls zufrieden. „Wir haben auch richtig schönes Wetter gehabt“, sagte er. Zu Recht, denn tags zuvor und noch am gleichen Tag fiel Regen. Für den Rundkurs hatte sich der Veranstalter, der Turn-Klubb Hannover, entschieden, auf die befestigten Wege im Lönspark auszuweichen.