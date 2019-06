Adelheidsdorfer Lauf-AG zeigt gute Leistungen beim Laatzen-Leinelauf

Das Adelheidsdorfer Team lief in diesem Jahr vor allem die 3,5- und die 6,5-Kilometer-Strecke. 89 Läufer begaben sich in diesem Jahr auf die 3,5-Kilometer- und 210 auf die 6,5-Kilometer-Strecke. Schnellste der Adelheidsdorfer Lauf-AG auf 3,5 Kilometern wurde Mira Apelt mit 20:06 Minuten, sie stellte über die Hälfte des weiblichen Teilnehmerfeldes in den Schatten. Auf 6,5 Kilometern waren Marion Suchy mit 34:10 Minuten (17. unter 89 Frauen) und Jonah Stolte mit 35:38 Minuten (73. unter 121 Männern) die Schnellsten aus dem Adelheidsdorfer Team.Hanna Busch und Lilly Licht waren die Jüngsten im Team. Ihnen reichte die 1,2-Kilometer-Strecke. „Den Mädchen hat es sehr gut gefallen“, so die Läuferin Simone Busch. „Hanna war von den beiden als erstes im Ziel, aber über die Medaille, die es für jedes Kind im Ziel gab, hat Hanna sich sehr gefreut.“ Sie selbst hatte sich an die 6,5-Kilometer-Strecke gewagt. „Wir sind die Strecke ganz gemütlich gelaufen und konnten die tolle Landschaft entlang der Leine genießen.“ Toll sei gewesen, dass überall Streckenposten standen und die Läufer angefeuert haben. Bei Kilometer 4 habe dann eine Blaskapelle gestanden, wo auch Wasser ausgegeben worden sei. Simone Busch: „Ein wirklich schöner Lauf. Nächstes Jahr gerne wieder!“