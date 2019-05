Adelheidsdorfer Lauf-AG verteidigt Titel in der Teamwertung ﻿

Angeführt von Robert Kerlin, der mit sage und schreibe 21:41 Minuten durchs Ziel ging und damit 18. unter den Männern wurde, kamen an den Spitzenpositionen kurze Zeit später mit hervorragenden Zeiten Carsten Laue (22:09 Minuten) und Colin Baritz (23:53 Minuten) an. „Mir wurde gesagt, wäre ich schnell, könnten wir einen Platz in der Mannschaftswertung erreichen. Gesagt, getan!“, so Kerlin. Diese Leistungen wurden belohnt mit dem 3. Platz der Lauf-AG und somit auch einer kleinen Geldsumme.Marion Suchy war zudem als erste weibliche Adelheidsdorferin im Ziel angekommen und wurde mit ihren 25:43 Minuten Erste in ihrer Altersklasse W50 und daher auch mit einer Urkunde geehrt.Eine abwechslungsreiche Strecke durch ein Wohngebiet und die Feldmark, verschiedene Getränke und frisches Obst direkt nach dem Laufen, für die Kinder und die Ersten ihrer Altersklassen T-Shirts und als i-Tüpfelchen sechs Minuten Verbesserung zur Gesamtzeit des letzten Jahres der drei Schnellsten – das verdient großen Respekt.