Adelheidsdorfer Lauf-AG startet wieder durch﻿

Coronabedingt haben die Sportler der Adelheidsdorfer Lauf-AG in der jüngsten Vergangenheit auf regionale Sportwettbewerbe verzichten müssen. Dennoch haben sich mehrere von ihnen regelmäßig fit gehalten und freie Zeiten fürs Training im Gelände genutzt. Mittlerweile sind auch wieder die ersten größeren Laufevents in Sichtweite, an denen die erfolgreichen Sportler teilnehmen möchten. Natürlich ist auch bereits eine erste größere Geländerunde im eigenen Revier geplant.