Adelheidsdorfer Lauf-AG nimmt erfolgreich an 12. Ausgabe des Burgberglaufs teil

Insgesamt haben 168 Läufer die kurze, mit mehreren Steigungen versehene Laufstrecke gemeistert. „Pünktlich um 15.30 Uhr starteten wir sechs Mädels am Waldrand des Sportplatzes“, berichtet Christina Heins. Es sei darum gebeten worden, dass man aufgrund des heftigen Regens der letzten Tage gerade bergab mit Bedacht laufen sollte. „Die Strecke war sehr anspruchsvoll“, so Christina Heins weiter. Steigungen seien dabei gewesen, ein kurzes Stück recht eben und dann schließlich wieder bergab. Alle Läufer seien heile ans Ziel gekommen. Und nicht zu vergessen: eine extreme Steigung vor dem Sportplatz, 50 Meter vor dem Ziel. Dort angekommen, habe es Äpfel, Bananen, Wasser und Apfelschorle von einer größeren Supermarktkette gegeben. Im Teilnehmerfeld der Frauen gelang Helen Mia Zachert eine ganz besondere Überraschung. Sie wurde mit einer Zeit von 12:51 Minuten Sechste unter insgesamt 70 Frauen.Eine halbe Stunde nach den weiblichen Volksläufern startete das männliche Teilnehmerfeld. Das Adelheidsdorfer Team sei „munter“ am Ziel angekommen, so Heins weiter. Linus Heins wurde mit 11:11 Minuten schnellster Adelheidsdorfer (17. unter den Männern), ihm dicht auf den Fersen waren Lennard Frommer mit 11:20 und Lasse Zachert mit 11:30 Minuten. Das Wetter sei perfekt gewesen, zweimal sei die Mannschaft mit diesen Worten angesprochen worden: „Was? Ihr kommt extra aus Adelheidsdorf?“