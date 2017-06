Adelheidsdorfer Lauf-AG nimmt erfolgreich am 34. Döhrener Abendlauf teil

Die Veranstalter verstehen es, zu motivieren, sprechen sie doch in jedem Jahr bei den 6,6 Kilometern von einer „Kurzstrecke“. Claudia Zachert äußert sich zufrieden: „Döhren war sehr schön. Viele Läufer waren dabei, es war gut organisiert.“ Die Strecke sei sehr schön und zudem meist schattig gewesen. Aber: „Wir waren nachher doch ganz schön fertig, es war eigentlich zu warm.“Die Adelheidsdorfer Lauf-AG hat bereits seit 2012 kontinuierlich am Döhrener Abendlauf teilgenommen. Damals war es noch das erste Mal gewesen, dass sich die Lauf-AG an eine Strecke über sechs Kilometer gewagt hatte. Und schon 2013 hatte sie als zweitstärkstes Team den Silberpokal mit nach Hause gebracht.Schnellste Adelheidsdorfer waren in diesem Jahr Marion Suchy mit 34:02 Minuten (73. unter 275 Läufern) und Jonah Stolte mit 38:42 Minuten (150. gesamt). Für die Erfolge gab es für alle Läufer den begehrten Stempel in den Laufpass der Region Hannover.