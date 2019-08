Adelheidsdorfer Lauf-AG nimmt am 3. Charity-Lauf des SV Koldingen teil

Angeboten waren Laufstrecken von zwei, fünf und zehn Kilometern. Das Team der Adelheidsdorfer Lauf-AG hatte sich für die 5-Kilometer-Strecke entschieden. Läuferin Christina Heins äußert sich zufrieden: „Ich fand die Laufstrecke toll, eine gute halbe Stunde Fahrt ist auch okay.“ Die Laufstrecke führte überwiegend auf befestigtem Weg an einem Bachlauf entlang. Allerdings habe der Veranstalter nur sehr wenige Streckenposten eingesetzt, so Heins weiter. Am Ziel habe es Obst, Protein- und Müsliriegel und Wasser gegeben. Sehr freundlich seien die Organisatoren gewesen, und eine Urkunde habe man sich vor Ort ausdrucken lassen können. Christina Heins weiter: „Ach so, und die 30 Grad Außentemperatur nicht zu vergessen – der überwiegende Teil der Strecke in der Sonne!“