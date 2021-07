Adelheidsdorfer Lauf-AG läuft eine Runde um den Altwarmbüchener See

Die Mannschaft, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiert, ist nun zu einem ihrer beliebtesten Lauforte in der Umgebung gefahren: dem Altwarmbüchener See. „Es war schön, unser Team einmal wiedergesehen zu haben“, freut sich Christina Heins. „Aber es war doch sehr heiß“, sagt sie. Immerhin haben die Läufer den 4-Kilometer-Rundkurs bei 26 Grad Celsius gemeistert. Gerade die Jüngeren im Team gaben einmal richtig Gas. So schaffte Jonah Stolte die Strecke in hervorragenden 17 Minuten, Lara-Malin Blazek in 20 und Mira Apelt und Hanna Busch in 21 Minuten. Erst danach liefen die Erwachsenen durchs Ziel in Höhe des Bootshauses. Urkunden gab es nicht, dafür aber für alle Teilnehmer*innen am Schluss Malzbier „satt“.