Adelheidsdorfer Lauf-AG läuft beim Laatzen-Leinelauf mit

Das gesamte Adelheidsdorfer Team lief in diesem Jahr die 6,5-Kilometer-Strecke. Das Wetter war angenehm zum Laufen, 180 Läufer begaben sich in diesem Jahr auf 6,5-Kilometer-Strecke. Schnellster der Adelheidsdorfer Lauf-AG wurde Carsten Laue mit 29:15 Minuten, der damit 16. in der Gesamtwertung und Erster in der Altersklassenwertung wurde. Nach ihm liefen von der Adelheidsdorfer Lauf-AG zunächst Dieter Stratmann mit 33:43 Minuten (59. in der Gesamtwertung) und Jonah Stolte mit 34:22 Minuten (64. in der Gesamtwertung) durchs Ziel.